Mali: le chef de cabinet du président de transition tué dans une attaque

Au Mali, une délégation de la présidence a été attaqué mardi soir dans le cercle de Nara, région de Koulikouro, près de la frontière avec la Mauritanie. Selon les sources locales et sécuritaires jointes par RFI, quatre civils travaillant pour la présidence malienne auraient été tués, dont le chef de cabinet du président de transition.

Publicité Lire la suite

La délégation de la présidence était composée de deux véhicules civils, sans escorte. Parmi les huit passagers, le chef de cabinet du président de transition Assimi Goïta. Surnommé « Douglas », le sergent-chef Oumar Traoré était en prospection pour les œuvres sociales de la présidence – des projets de développement, forages ou distributions alimentaires, financés par Koulouba.

Les véhicules ont été attaqués au petit soir. Aucune revendication à ce stade. Les jihadistes de la Katiba Macina du Jnim (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans), liés à al-Qaïda, sont présents dans cette zone proche de la frontière mauritanienne.

Quatre personnes tuées

Selon les sources sécuritaires et civiles locales jointes par RFI, quatre personnes ont été tuées, dont le chef de cabinet de la présidence, ainsi qu’un aide de camp, un opérateur technique spécialisé dans les forages et un chauffeur. Deux membres de la délégation, un chauffeur et un chef de village servant de guide sont portés disparus, et deux autres ont pu s’enfuir.

Dans la soirée de mercredi, l’armée malienne a publié un communiqué confirmant l’attaque, d’« une entreprise de forage, mobilisée dans le cadre des œuvres sociales du président. » Bilan : quatre morts. Sans plus de précision.

L’armée malienne affirme également qu’une mission Fama a été attaqué par « les mêmes assaillants » deux heures plus tard, mais que la « prompte réaction » des soldats a permis de détruire le véhicule ennemi et de « neutraliser trois assaillants » sans perte amie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne