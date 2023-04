RDC: la société civile dénonce le procès de Dan Gertler contre «Le Congo n'est pas à vendre»

Dans un communiqué publié lundi 17 avril, 146 organisations de la société civile dénoncent le procès en RDC par l’homme d’affaires israélien Dan Gertler contre la coalition anti-corruption, « Le Congo n'est pas à vendre ».

La procédure pénale a été engagée début mars. Elle vise le porte-parole de la plateforme, Jean-Claude Mputu, et son employeur Resource Matters, une organisation de la société civile belge membre de la coalition « Le Congo n'est pas à vendre ». L’action judiciaire porte sur une interview que Jean-Claude Mputu a accordée au média en ligne congolais Actualité.CD à propos de sommes d’argent que les entreprises de Dan Gertler ont gagnées en RDC. Dan Gertler a intenté une action en diffamation et réclame un million d’euros de dommages et intérêts.

Parmi les organisations signataires du communiqué dénonçant ce procès, il y a la Lucha. Pour Bienvenu Matumo, l’un de ses responsables, cette somme colossale réclamée et cette nouvelle procédure judiciaire, sachant que l’homme d’affaires israélien en a déjà engagé plusieurs contre d’autres militants anti-corruption, est tout simplement de l’intimidation.

« Nous n’allons pas reculer »

« La justice congolaise ne doit pas jouer le jeu de l’homme qui détruit, qui pille les ressources minières du Congo. La justice congolaise doit se montrer du côté de ceux qui défendent les intérêts du Congo, notamment "Le Congo n'est pas à vendre", affirme Bienvenu Matumo. Et ici dans le cas de figure de Jean-Claude Mputu qui est cité directement. C’est-à-dire que c’est un homme qui sait qu’il n’est pas clean comme lui-même le prétend. Il impose des choses et donc il est en train d’intimider toutes les personnes qui essayent d’élever la voix. »

Bienvenu Matumo assure que ces poursuites n'empêcheront pas la coalition Le Congo n’est pas à vendre de fonctionner : « Nous n’allons pas reculer. Ce n’est pas la première fois qu’on nous intimide. On a de l’expérience. On a déjà vécu ces événements. "Le Congo n'est pas à vendre" ne va pas reculer et nous allons toujours résister pour qu’un jour Dan Gertler soit tenu responsable de toute la corruption qu’il a organisée au Congo et que ces milliards de dollars qui sont perdus reviennent au Congo et aux Congolais ».

