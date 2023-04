Affrontements à Khartoum: le Tchad s'inquiète de la situation chez son voisin soudanais

Une vue de Khartoum la capitale du Soudan le 19 avril 2023. AP - Marwan Ali

Historiquement, les deux pays ont entretenu des relations délicates, armant à tour de rôle des rébellions l'un chez l'autre. À la fin des années 2000 néanmoins, Idriss Déby et Omar el-Béchir étaient parvenus à aplanir leurs différends, et les dirigeants tchadiens ont gardé contact à la fois avec les militaires et avec les forces de soutien rapides RSF.