Burkina Faso: les détails de la mobilisation générale connus suite à la signature d’un décret

Vue aérienne de Ouagadougou au Burkina Faso. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texte par : Gaëlle Laleix Suivre 2 mn

Au Burkina Faso, le président de la transition Ibrahim Traore a signé ce 19 avril 2023 le décret portant sur la « mobilisation générale et la mise en garde ». Annoncées il y a une dizaine de jours, et acceptées par le Conseil constitutionnel quelques semaines plus tôt, ces dispositions législatives permettent aux autorités de prendre des mesures exceptionnelles au nom de la sécurité nationale. Elles offrent un cadre juridique à la stratégie militaire de lutte contre le terrorisme. Explications.