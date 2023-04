Côte d'Ivoire: le PPA-CI dévoile ses listes de candidats pour les municipales et les régionales

En Côte d’Ivoire, après le parti au pouvoir, c’est au tour du parti d’opposition dirigé par Laurent Gbagbo, le PPA-CI, de publier ses listes de candidats pour les élections municipales et régionales du 2 septembre prochain.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

Sur ces listes, il y a des ténors du parti qui devront, pour certains, relever des défis. Comme Hubert Oulaye en lice au conseil régional du Cavally face à l’actuelle ministre de la Fonction publique, Anne Ouloto. Stéphane Kipré dans le Haut-Sassandra face au ministre de la Jeunesse Mamadou Touré. Ou encore Georges-Armand Ouégnin qui affrontera l’actuel président du conseil économique et social dans le Sud-Comoé.

Au niveau des municipales, on note la candidature du député Michel Gbagbo à Yopougon, du porte-parole du parti, Justin Koné Katinan à Port-Bouët et de Guy Monnet au Plateau.

Confirmer son ancrage au niveau local

Au-delà ces affiches, pour le PPA-CI, créé il y a un an et demi, ces élections permettront de confirmer ou non son ancrage au niveau local. Sur les 31 régions, ce parti d’opposition présente 22 candidats. Et 129 prétendants pour les municipales.

Mais les choses ne sont pas encore totalement figées : reste maintenant à l’étape de la discussion avec un allié, le PDCI-RDA, pour des alliances au cas par cas. « L’idée est d’évaluer les forces en présence dans chaque territoire, et de choisir la personne la mieux placée pour remporter chaque localité », explique un cadre du PPA-CI.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne