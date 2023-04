Côte d'Ivoire: le RHDP publie ses listes de candidats pour les élections régionales et municipales

En Côte d’Ivoire, les élections municipales et régionales se tiendront le 2 septembre 2023. Le RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix) a publié mercredi ses listes de candidats. Pour ces échéances, le parti au pouvoir aligne plusieurs figures de son gouvernement, notamment en ce qui concerne les régionales.

Avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

Sur 31 candidats, onze occupent actuellement un portefeuille dans le gouvernement. Parmi eux, le Premier ministre, Patrick Achi, candidat dans la Mé ; l’actuel ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, candidat dans le Tchologo ou encore Anne Ouloto, qui brigue un second mandat à la tête du conseil régional du Cavally. À ceux-là, s’ajoutent le président du Sénat et le président du Conseil économique et social.

Figure également les derniers ralliements. À l’image du député Albert Toikeusse Mabri, candidat dans le Tonkpi.

« Ces candidats sont des personnalités fidèles au président, qui ont pour rôle de préparer le terrain en vue de la présidentielle de 2025 », relève un cadre du parti avant de nuancer : « C’est quitte ou double : s’ils perdent, certains ministres pourraient se voir fragiliser au sein du RHDP », poursuit cette source.

Pascal Affi N’Guessan est le grand absent de ce mercato. Le leader du FPI avait pourtant annoncé en début d'année une alliance avec le RHDP. « Rien n’a été remis en cause, le principe reste valable », relativise ce responsable politique.

