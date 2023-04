Soudan: à Khartoum, les trêves, peu respectées, font fuir les habitants de la capitale

De la fumée s'élève au-dessus de Khartoum, le 16 avril. Dans la capitale, plus de cinq millions d'habitants sont toujours privés d'électricité et d'eau courante. AP - Abdullah Moneim

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au Soudan, la guerre fait toujours rage entre les deux armées rivales dirigées par les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Hemetti. Dans la capitale, plus de cinq millions d'habitants sont toujours privés d'électricité et d'eau courante. Les affrontements ont tué plus de 270 civils et fait près de 3 000 blessés depuis samedi dernier. Après deux cessez-le-feu qui avaient volé en éclat à la première minute, les belligérants ont annoncé, le mercredi 19 avril au soir, une nouvelle trêve de 24 heures qui n’a été que partiellement respectée jusqu’à présent.