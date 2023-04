Comment des Tunisois se cultivent et se divertissent le soir durant le ramadan

Nous avons déjà une nouvelle constitution, une ambiance très tendue sur le plan politique, avec des menaces sérieuses sur les libertés et les droits. On s'est dit que, indépendamment de l'ambiance, indépendamment de ce qu'il se passe, c'est bien que les enfants soient sensibilisés à des droits qui existent déjà ou du moins qui sont formulés. On a choisi trois autrices. Pour une autrice, elle a proposé de travailler sur les droits des enfants dans le spectre de l'autisme. Une autre autrice a présenté l'idée de la diversité. Il y a aussi une autrice qui a mis l'accent sur l'exploitation économique des enfants. Les soirées ramadanesques en général, avant même qu'il y ait les médias, la télé et les feuilletons actuellement – et plus récemment les réseaux sociaux – c'étaient des soirées aussi là où les gens parlaient, sortaient dans les cafés. Là où il y a la tradition du conteur donc, ce sont des moments aussi où il y a cette tradition de sortir, débattre et de parler.