Gabon: le Conseil d’État annule l'élection de Raymond Obame Sima en tant que bâtonnier

Au Gabon, le Conseil d’État a tranché sur les tensions au sein du barreau du Gabon en prononçant, jeudi 20 avril, l’annulation de l’élection du bâtonnier réclamée à cor et à cris par certains avocats.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Maître Raymond Obame Sima n’aura exercé ses fonctions de bâtonnier que durant trois mois. Son élection le 6 janvier dernier à l’issue de l’assemblée générale de l’ordre a immédiatement été attaquée par certains de ses collègues au Conseil d’État qui estiment que celle-ci était irrégulière.

Le bâtonnier élu ne remplissait pas tous les critères d’éligibilité, explique Maître Jean-Paul Moumbembé, l’un des chefs de file de la contestation. « Le commissaire à la loi a estimé qu'on ne peut pas être bâtonnier sans avoir prêté serment devant la cour de cassation. Et le commissaire à la loi a ajouté qu'on ne peut pas non plus représenter le barreau devant la Cour constitutionnelle dès lors que vous n'avez pas atteint quinze ans révolus au grand tableau. Lui, il n'a fait que dix ans », a-t-il détaillé.

« Je ne suis pas choqué, mais je ne suis pas aussi heureux », a réagi Me Raymond Obame Sima. « Le Conseil d'État n'a pas statué en se fondant sur mon âge professionnel. Il s'est fondé sur des questions de forme. Il estime que la publication de la liste électorale n'a pas été fait dans les délais et que cette irrégularité-là justifie l'annulation des élections », a-t-il simplement commenté.

Un bâtonnier intérimaire devrait être désigné incessamment pour organiser une nouvelle élection.

