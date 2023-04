RDC: une ONG tire le signal d'alarme sur le nombre de décès à la prison de Makala

Vue de la prison de Makala à Kinshasa, RDC. AFP PHOTO / JUNIOR D. KANNAH

En RDC, les maisons carcérales enregistrent de plus en plus des cas de décès massifs. De janvier à mars derniers, la fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP), qui surveille la situation des prisonniers à travers le pays, dit avoir recensé près de 120 décès, dont 48 pour le seul mois de mars dans la prison centrale de Makala, la plus grande du pays à Kinshasa.