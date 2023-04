Soudan: les combats se poursuivent malgré l'annonce d'un cessez-le-feu et la fin du ramadan

Les forces armées soudanaises marchant dans une rue vers Khartoum, dans le nord de la capitale du Soudan, dans cette capture d'écran tirée d'une vidéo publiée le 21 avril 2023. via REUTERS - SUDANESE ARMED FORCES

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Militaires du général Abdel Fattah al-Burhan et paramilitaires du général Hemedti se livrent toujours à des combats, en ce 21 avril 2023 à Khartoum qui marque la fin du ramadan et alors qu’un cessez-le-feu avait été décrété la veille. Ces affrontements, qui ont éclaté à la mi-avril au Soudan, ont déjà fait plus de 400 morts et plus de 3 500 blessés, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).