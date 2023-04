Côte d’Ivoire: une école pour détecter les fausses informations et vérifier les faits

REPORTAGE

Comment lutter contre les discours de haine et les fausses informations ? Une école dédiée au « fact checking » - la vérification des faits - a ouvert ses portes en début d’année à Abidjan. Cette école accueille surtout des jeunes de moins de 35 ans qui ont appétence pour les réseaux sociaux et le numérique.

Avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

L’enseignement est gratuit et se compose de plusieurs sessions de quelques semaines. RFI a rencontré la première promotion de cette école, située dans le quartier Angré Château, à Abidjan.

Dans une petite salle de classe, des étudiants travaillent en binôme, les yeux scotchés sur leurs ordinateurs, tout en pianotant sur leurs téléphones, pour certains. Chaque équipe travaille sur une image ou une vidéo et doit en analyser ses sources.

Parmi les élèves, Audrey Doukaga, étudiante en journalisme : « On avait des outils, mais on ne savait pas forcément faire de la recherche. Mais avec cette formation, j’ai appris, en peu de temps, beaucoup de choses par rapport à la recherche d’informations. »

Vingt-cinq élèves participent à cette formation qui met l’accent sur la théorie pour mieux comprendre ce qu’est une information. On leur donne aussi des astuces pour mieux cerner la localisation d’une image véhiculée sur les réseaux sociaux.

Des outils qui leur permettent d’acquérir un esprit critique, selon Ange Cyntiche, une étudiante en deuxième année de communication digitale : « On nous apprend ici que tout n’est pas information. Si on parle d’information, c’est que c’est quelque chose qui a déjà été vérifié, avant d’être distillé. Mais on parle beaucoup de désordre informationnel sur le digital, et nous sommes vraiment exposés à cela, nous qui sommes nés sous l’ère digitalisée. »

En insistant sur la théorie, Donatien Kangah, leur formateur, a dû déconstruire beaucoup d’idées reçues : « Quand je leur demande : "C’est quoi une information ?" On a de tout. Confusion entre faits et opinions... »

Chaque stagiaire doit ensuite produire sa propre analyse qui sera diffusée sur le site www.Abidjan Soir. En tout, une centaine de personnes sont concernées par ce stage, cette année.

