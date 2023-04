Moroni refuse d'accueillir des personnes en situation irrégulière expulsées de Mayotte

Un bidonville de Mayotte près de la ville de Koungou (image d'illustration). AFP - MARION JOLY

L'opération anti-migrants du ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin baptisée Wambushu (« reprise » en comorien) et programmée après la fin du Ramadan, prévoit de détruire des bidonvilles à Mayotte et d'en expulser les sans-papiers, en grande majorité des Comoriens, vers l'île comorienne d'Anjouan, à 70 km de là. Les autorités de Moroni disent refuser de gérer les conséquences de cette opération et elles appellent le gouvernement français à renouer le dialogue.