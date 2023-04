Sénégal: fin du ramadan, occasion choisie par les imams pour appeler à la paix

Reportage

Au Sénégal, une partie des musulmans a fêté la fin du ramadan, la Korité, vendredi 21 avril, mais la majorité la célèbre, ce samedi 22 avril. Les imams ont appelé les Sénégalais à la paix, un message particulièrement fort alors que le pays connaît des tensions politiques, à moins d’un an de la prochaine élection présidentielle. RFI s’est rendue à la rencontre des Dakarois, à la sortie de la prière.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Dakar, Juliette Dubois

Les fidèles ont afflué vers la mosquée de Ngor Virage, samedi matin. L’imam a appelé à la confraternité, l’aide et la paix. Les tensions de ces derniers mois autour des démêlés judiciaires de l’opposant Ousmane Sonko et d’un éventuel troisième mandat - contesté - du président Macky Sall sont dans tous les esprits.

« C’est vrai qu’on vit des tensions, des moments un peu tendus. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous avons beaucoup prié pour une stabilité du pays, mais surtout, pour l’union vers l’essentiel des acteurs politiques », souligne Samba Ndiaye, enseignant.

Retrouver la stabilité qui est une des marques de fabrique du Sénégal… et, en ligne de mire, il y a bien sûr février 2024 et la prochaine élection présidentielle, comme l’explique Ousmane, en long boubou marron et lunettes de soleil : « On a des espoirs parce qu’on va entamer une année électorale. Donc aujourd’hui, c’est une grande fête. C’est un jour de prière aussi, donc on en profite pour prier pour que la paix règne au Sénégal, que la prospérité aussi soit dans ce pays, que les élections se passent bien et que le meilleur gagne. »

Pour M. Keita, la soixantaine, l’apaisement passera aussi par un contrôle des discours de haine. Il souhaite « qu’on arrête de trop s’occuper des problèmes des autres, de faire du mal aux autres gratuitement, comme on le voit maintenant sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son mieux pour faire mal à l’autre, en se cachant derrière un écran. »

L’unité nationale se fera d’abord dans les familles qui vont se retrouver partout dans le pays, ce samedi, pour la fête.

► À lire aussi Sénégal: «Je reste ouvert au dialogue», déclare Macky Sall dans son traditionnel message à la Nation

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne