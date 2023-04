Soudan: début des évacuations de ressortissants étrangers

Une photo publiée par l'agence de presse saoudienne SPA montre des membres des forces de sécurité saoudiennes accueillir des ressortissants étrangers évaucés du Soudan à leur arrivée à Jeddah, le 22 avril 2023. AFP - -

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ils sont de plus en plus nombreux à quitter le Soudan ou à envisager de le faire. Les évacuations de ressortissants étrangers ont débuté ce samedi 22 avril, alors que les combats se poursuivent. Une fois encore, ni l'armée ni les FSR n'ont respecté leurs promesses de cessez-le-feu. La journée a été marquée par de nouvelles explosions et échanges de tirs à Khartoum, la capitale. Le bilan encore très provisoire, établi par l'OMS, est de 413 morts et plus de 3 500 blessés.