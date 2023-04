En pleine crise énergétique, l'Afrique du Sud retarde sa sortie du charbon

L'Afrique du Sud recommande de retarder la mise hors service de ses centrales à charbon. Le pays fait face depuis des mois à une grave crise de l'électricité, mais s'est engagé à abandonner les émissions fossiles.

Malgré ses engagements, l'Afrique du Sud retarde sa sortie du charbon. Une demande des autorités au principal fournisseur d'électricité du pays. La mise hors service de ses centrales devra attendre, afin d'éviter les coupures de courant, même si la situation est compliquée.

La plupart des installations du pays sont âgées, presque 50 ans, et sont souvent victimes de pannes. La population peut ainsi se voir privée de lumière jusqu'à 10 heures par jour. Dans ces conditions, le pays entend conserver le plus de moyens de production possibles : « nous devons nous assurer que la lumière reste allumée », a déclaré le ministre de l'électricité, quitte à préserver sa dépendance au charbon.

L'Afrique du Sud a pourtant un projet de décarbonation et des engagements en matière climatique. 12e émetteur mondial de gaz à effet de serre, elle s'est doté d'un plan zéro émission carbone, plan pour lequel elle perçoit des aides internationales. Lors de la COP26 à Glasgow en 2021, plusieurs pays, dont la France et l'Union européenne, s'étaient engagés à verser plus de 8 milliards de dollars à l'Afrique du Sud pour réaliser cette transition.

