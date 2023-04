En RDC, les victimes de la guerre dite des «six jours», à Kisangani, réclament leur du

Audio 00:34

En 2000, Kisangani a été le théâtre d'affrontements qui ont fait au moins 700 morts (archive). Getty Images/Malcolm Linton/Liaison

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Des affrontements meurtriers entre les armées ougandaise et rwandaise avaient fait plus de 10 000 morts entre le 5 et le 10 juin 2000 en territoire congolais. Quelques années plus tard, en 2022, la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, avait condamné l’Ouganda à payer chaque année de 65 millions de dollars américains chaque année pendant cinq ans aux victimes, en guise de réparation. Si les premiers versements ont eu lieu, les victimes disent être toujours dans l’attente. Elles ont donc organisé un sit-in à Kinshasa devant le Premier ministère, rassemblement dispersé par les forces de l’ordre vendredi. Hier, samedi, des ONG ont dénoncé « le traitement dégradant » dont les manifestants disent avoir été victimes. Aline Engbé, porte-parole des ONG de Défense des Droits de l’Homme de la RDC est au micro de notre correspondant, Kamanda wa Kamanda Muzembe.