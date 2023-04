RDC: les autorités pointent un «semblant de retrait» du M23 de certains territoires

Les autorités accusent les rebelles du M23 de reprendre les positions que le mouvement avait auparavant quittées malgré le déploiement des troupes de la force est–africaine. Réuni en conseil des ministres vendredi à Kinshasa, le gouvernement a estimé que cette posture présage des attaques contre la population et l’armée. Samedi à Goma, chef–lieu de la province du Nord–Kivu et quartier général de la force régionale, les autorités ont fait le point de la situation dans la région.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Pour le gouverneur militaire du Nord–Kivu, on est loin du retrait total et massif auquel les rebelles avaient souscrit. Devant les médias, il a fait état, selon ses mots, d’un « semblant de retrait » du M23 des territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo.

« Nous constatons que la feuille de route n’est pas tellement respectée à la lettre, affirme le lieutenant-général Constant Ndima. Du côté du M23 soutenu par le RDF rwandais, nous avons assisté à un retrait timide, mais curieusement les contingents se sont déjà déployés mais au moment où je vous parle, nous constatons qu’il y a aussi une reprise des positions ».

Un développement sur lequel le commandant de la force régionale ne s’est pas exprimé. L’officier kényan reconnaît tout de même que le M23 s’est retiré de la majeure partie des zones qu’il contrôlait. Le retrait est toutefois partiel dans le territoire de Rutshuru et Nyiragongo.

Ce qui pourrait se justifier, selon lui, par les conditions non encore réunies par les autorités pour accueillir les combattants dans la région de cantonnement de Sabinyo, une colline à la frontière entre la RDC, le Rwanda et l’Ouganda. « Ils sont en train de se retirer et se diriger vers le mont Sabinyo, mais quelles sont les conditions au lieu de cantonnement ? Est-ce que les conditions sont réunies pour les recevoir ? » interroge le général Jeff Niaga.

Après cette colline, les rebelles devraient être cantonnés à Kitshanga dans le territoire de Masisi avant d’être relocalisés près de la ville de Kindu, dans la province du Maniema. En attendant, la force régionale a décidé de sécuriser les convois commerciaux entre la ville de Goma, Masisi, Rutshuru qui constituent le grenier de la région.

