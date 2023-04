Togo: des quartiers de Lomé inondés et de nombreuses familles sans logement

REPORTAGE

Au Togo, les premières pluies sont tombées, cette semaine et, avec elles, les dégâts. Certains quartiers de la capitale sont déjà inondés alors que la saison des pluies ne fait que commencer. Cela a occasionné la recherche de solutions de relogement pour de nombreuses familles. RFI est allé à leur rencontre.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sasssou Dogbé

Tout le quartier de Sagbado Zanvi a les pieds dans l’eau. Les maisons ne se sont pas écroulées mais elles sont toutes envahies par les eaux de pluie. Thomas et sa famille, installés là depuis cinq ans, sont obligés de chercher un refuge.

« Depuis deux heures du matin que la pluie a commencé, mes enfants et moi nous avons de l’eau jusqu’aux genoux. Moi, je fais 1,60 m. Le temps d’arriver dans la cour, puis dehors, nous avons de l’eau jusqu’à la hanche. En ce moment, tous mes biens sont dans l’eau. Ce sont de généreuses personnes qui nous accordent le gîte. »

Son fils, étudiant à l’université, ne comprend pas ce qui leur arrive. Tous ses documents et ceux de ses frères sont dans l’eau.

Après ces premières pluies et les dégâts causés, les autorités ont réagi. Les bassins construits pour retenir les eaux pluviales n’ont pas résisté, selon un communiqué du ministère de la Sécurité et de la protection civile. Plusieurs bassins de rétention n’ont pas tenu le choc, débordant et entraînant des inondations dans plusieurs quartiers, précise le document.

Les opérations de pompage sont en cours depuis 72 heures et beaucoup d'habitants ont dû quitter leur domicile. La météo annonce encore plus d’orages dans les jours qui viennent.

À lire aussi: Hausse des températures, inondations au Togo, les doutes planent sur l’enveloppe anti-climat de la Banque mondiale

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne