Comment le géant des boissons Castel réorganise une partie de ses activités en Afrique

Numéro deux de la bière en Afrique, le groupe Castel connu également pour ses boissons gazeuses et ses eaux minérales, est en pleine réorganisation sur le continent. L'entreprise est actuellement en train de revendre une partie de ses activités comme ses minoteries. Dernière vente en date : ses activités d'embouteillages en Côte d'Ivoire cette semaine. Explications.

Les marques Awa et Cristaline, bien connues des Ivoiriens, passent entre les mains du groupe Carré d'Or. Castel se sépare donc de ses eaux minérales en bouteille plastique que sa filière Solibra produisait depuis le début des années 2000. Selon un communiqué, l'entreprise souhaite ainsi se recentrer sur son cœur de métier : la bière et ses marques maisons.

Face à l'augmentation du prix des céréales, depuis quelques mois, l'entreprise tente également d'être la plus indépendante possible en utilisant au maximum les ressources locales et en développant ses propres chaines de valeurs.

Dans son communiqué, le groupe Castel explique encore vouloir favoriser « l'indépendance de ses activités à l'égard d'emballages plastiques ». Le groupe n'embouteille d'ailleurs plus Coca sur le continent. L'une des raisons à cette cession pourrait être la volonté de limiter là encore ses embouteillages plastiques.

Stratégie environnementale et économique

Au-delà de l'argument environnemental, il s'agit également bien d'une stratégie économique. Le coût de la production du plastique, et plus largement les contraintes de plus en plus grandes liées au recyclage des emballages, font peser un coût non négligeable sur les entreprises. De plus, avec la guerre en Ukraine, les prix des hydrocarbures ont explosé – même si une baisse est amorcée... Ce qui a obligé les industriels à réfléchir sur la fabrication des plastiques.

Castel n'a donc pas hésité à rediriger ses activités d'embouteillage vers le verre et la consigne. Une pratique peu usitée dans certains pays. L'entreprise familiale a récemment racheté la plus grosse verrerie d'Algérie, qui vient s'ajouter aux trois autres qu'elle possède déjà sur le continent (Angola, Maroc, Côte d'Ivoire). Un achat stratégique dans ce pays où le coût du gaz – qui permet d'alimenter les fours haute température – est moindre qu'en Europe. Le verre qui va y être produit devrait fournir les contenants à l'Afrique de l'Ouest mais également à l'Europe où Castel possède plusieurs marques de vin grand public, ainsi que la chaîne de cavistes Nicolas.

Fondée en 1949, la maison Castel est l'un des plus gros producteurs de vin au monde, deuxième brasseur d'Afrique. Sur le continent, l'entreprise est présente dans 21 pays, emploie environ 40 000 personnes, pour un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards d'euros.

