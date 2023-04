Réfugiés: faute de moyens, le HCR ferme trois bureaux au Cameroun et au Gabon

Logo de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés © unhcr

« On ne peut pas faire plus avec moins »... Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les déplacés va fermer trois bureaux dans la sous-région cette année en 2023, deux bureaux au Cameroun et un au Gabon.