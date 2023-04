Sénégal: Idrissa Seck remplacé à la tête du Conseil économique, social et environnemental

Au Sénégal, Idrissa Seck a été remplacé, le 24 avril 2023, à la tête du Conseil économique, social et environnemental, suite à sa déclaration de candidature en vue de la présidentielle prévue en février 2024. (Image d’illustration) © dri.gouv.sn

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Sénégal, c’est acté : Idrissa Seck n’est plus président Conseil économique, social et environnemental. Il est remplacé par Abdoulaye Daouda Diallo, directeur de cabinet du président Macky Sall, une décision prise par décret, ce lundi 24 avril, et qui fait suite à la déclaration de candidature d’Idrissa Seck, en vue de la présidentielle prévue en février 2024.