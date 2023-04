Soudan: des pays africains lancent à leur tour des opérations de rapatriement au dixième jour de combats

[Image d'illustration] Cette photo prise le 23 avril 2023 et publiée le 24 avril par le ministère indonésien des Affaires étrangères montrant de la fumée s'élevant d'un bâtiment à côté d'une voiture endommagée dans une rue de Khartoum. AFP - HANDOUT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plusieurs pays africains, à l’instar de la Côte d’Ivoire ou du Tchad, ont lancé ce 24 avril 2023 des opérations de rapatriement de leurs ressortissants du Soudan où la guerre entre armée et paramilitaires fait rage depuis une dizaine de jours. Les combats y ont fait, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 420 morts et 3 700 blessés.