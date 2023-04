Côte d'Ivoire: devant le Parlement réuni en Congrès, Ouattara présente son bilan

Les modifications que je propose visent, entre autres, l'instauration de deux sessions ordinaires au Parlement, l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. L'instauration de deux sessions ordinaires vise, dans un souci d'efficacité, à permettre davantage de sérénité dans l'examen et l'adoption des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement en faisant coïncider la période de travail parlementaire et celle gouvernementale.