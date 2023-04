Mali: la Minusma visée par une campagne de désinformation après les attaques à Sévaré

Un véhicule de la Minusma dans les rues de Tombouctou, le 9 décembre 2021. © Florent Vergnes / AFP

Texte par : David Baché 2 mn

Le camp de l'armée malienne de Sévaré, dans le centre du Mali, a été visée samedi par une attaque terroriste qui a fait dix morts civils et 61 blessés, selon un bilan officiel. Pas de revendication à ce stade mais les regards se portent vers le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, lié à Al Qaeda. La Mission onusienne au Mali est désormais visée par une campagne de désinformation lui attribuant la responsabilité de ces attaques, deux salariés ont été agressés physiquement.