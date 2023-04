Ressources financières et franc CFA: à Paris, une réunion ministérielle Cemac-France aux multiples enjeux

Paris Bercy - Ministère français de l'Économie et des Finances © Flickr/CC/Fred Romero

Texte par : Charlotte Cosset Suivre 3 mn

Ce 25 avril 2024, se tient à Paris la réunion ministérielle de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (Cemac) et de la France. C'est la première réunion de ce type depuis deux ans. Parmi les sujets attendus : comment mobiliser plus de ressources financières en faveur des pays de la Cemac et le franc CFA, monnaie de plus en plus mal aimée dans la région.