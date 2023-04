Le Cameroun lance son projet de visa entièrement électronique

Les voyageurs étrangers en partance pour le Cameroun n'auront plus besoin d'aller dans les services consulaires du pays pour leurs demandes de visa. Toutes les démarchent y afférentes seront désormais effectuées en ligne. L'annonce de cette réforme a été faite mardi à Yaoundé par le ministre des Relations extérieures Lejeune Mbella Mbella. Le Cameroun entre ainsi dans l'ère du e-visa ou visa électronique. Une démarche qui vise à simplifier les procédures de demande de visa et à rendre le pays plus attractif aux yeux des voyageurs.

Avec notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe Essomba

C'est une évolution qui est annoncée comme une petite révolution. Désormais avec le e visa, le traitement des demandes de visa d'entrée pour le Cameroun se fera en 72h pour les visas ordinaires et pour ceux dits express en seulement 24h. il suffira pour cela pour les demandeurs de se faire pré-enrôler en ligne, à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur, et quelques clics plus tard, de n'importe quel coin du monde, d'obtenir le droit d’entrée au Cameroun.

« Le projet e-visa vise la facilitation et la simplification des démarches des usagers dans nos services consulaires, vue sous l'angle qui permet d'obtenir rapidement les visas en complétant les dossiers qui leur seront soumis en ligne », explique Lejeune Mbella Mbella, ministre des relations extérieures.

Le projet a été présenté devant un parterre de personnalités dont des ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques accrédités à Yaoundé. Eric Jacquemin; ambassadeur du royaume de Belgique au Cameroun, a salué son avènement. « Le fait d'offrir ce genre de services, ça ne peut accélérer et faciliter l'obtention d'un visa. Donc, je trouve que c'est un projet révolutionnaire et très positif. D'une part, je les félicite et d’autre part, je leur souhaite beaucoup beaucoup de succès ».

Cet aboutissement est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement et un prestataire privé. Son entrée en vigueur est projeté pour le 30 avril 2023.

