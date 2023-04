Le Sénégalais Oumar Sèye nommé à la tête de la Confédération africaine de surf

Le Sénégalais El Hadj Oumar Sèye a été nommé dimanche 23 avril pour succéder au Marocain Mohamed Kadmiri à la tête de la Confédération africaine de surf. Ancien surfeur professionnel, il est un pionnier dans le pays. Son projet : promouvoir et professionnaliser la discipline sur le continent en l’installant notamment à l’école, que ce soit pour les filles ou les garçons.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

C’est dans la commune de Ngor, au bord de l’océan, qu’El Hadj Oumar Sèye est né et a grandi. « J’ai découvert le surf quand j’avais 10 ans, puisque mon oncle vendait des sandwichs et des boissons sur cette plage que vous voyez là », raconte le Sénégalais de 45 ans.

Sur le continent, le surf est notamment développé en Afrique du Sud, au Maroc, au Liberia ou encore à São Tomé-et-Principe. Au Sénégal, même si la discipline s’est démocratisée, elle pourrait l’être encore plus selon lui : « On a tout pour que ce sport soit le tourisme numéro 1, parce qu’avec plus de 800 kilomètres de côtes, on n’a que de bonnes vagues, il fait chaud 10 mois dans l’année. Qu’est-ce que nous manque ? C’est la volonté. »

Devant de jeunes surfeurs du continent, Oumar Sèye insiste sur le travail, le travail et encore le travail. Sa priorité : valoriser la nouvelle génération.

« Le fait de voyager m’a donné de la motivation pour vouloir développer l’Afrique à travers le surf, proposer un projet de détection, formation et développement pour les filles et garçons, insiste-t-il. Dans mon programme aujourd’hui, j’ai installé le surf à l’école, que je veux proposer à tous les ministères des Sports africains. Après, on ne peut pas surfer dans l’eau si ce n’est pas propre. Notre slogan sera "touche pas à mon littoral". »

Prochains rendez-vous décisifs pour les jeunes surfeurs du continent : les qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 : les épreuves se dérouleront à Tahiti. Cela avant les Jeux Olympiques de la jeunesse prévus au Sénégal en 2026.

>> À écouter aussi : Pape Diouf, le premier fabricant de planches de surf au Sénégal

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne