RDC: une loi pour des réparation en faveur des victimes de viol

Le contenu de la loi sur la protection et les réparations pour les victimes de viols a été présenté mardi à la résidence présidentielle à Kinshasa. Cette loi, une première dans l’histoire du pays, avait déjà été promulguée en fin d’année dernière. Elle viendra apporter un peu de réconfort aux victimes de viols dans un pays qui a enregistré 120 000 victimes de viol rien que pour l’année 2022, selon les Nations unies. Et l’une des mesures phares du nouveau texte, c’est la mise en place d’un fonds national de réparation.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Nommée depuis 2019 par les Nations unies championne de la prévention des violences sexuelles, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi fait partis des artisans de ce texte.

Elle estime avoir contribué, avec le concours entre autres des institutions, à faire de la RDC la capitale mondiale des réparations après des décennies d’impunité et des lois d’amnistie ayant épargné les bourreaux. « Je reste fondamentalement persuadée qu’elle augure d’un avenir s’orientant vers plus de progrès et plus de justice. Elle oblige notre pays à aller de l’avant dans la voie de la reconstruction pour que les victimes puissent enfin retrouver leur dignité. Concrètement, cette loi présente plusieurs innovations. »

Le texte institue aussi le 2 aout chaque année, comme une journée commémorative des victimes de viol. Le pays en compte, à ce jour, des millions.

Un Fonds national de réparation (Fonarev) sera mis en place et devrait bénéficier des subventions de l’État et des donations des bailleurs. Il servira pour les réparations qui consistent à non seulement indemniser les victimes, mais aussi contribuer à leur prise en charge, notamment l’accès à la justice. « On sait que la justice a un coût. La loi, aujourd'hui, pour toutes les victimes à partir de 1993 des violences sexuelles liées au conflit et aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ne paieront rien, explique François Kakese, le coordonnateur de la commission ad hoc pour implémenter le Fonarev. Mais il y a également les réparations collectives. Il y a des communautés où la réparation passe par la réhabilitation ou la construction d'une école ou d'un centre de santé. Une étude est en cours pour définir tout ça. »

Une liste unique des bénéficiaires devrait être constituée. Les autorités espèrent procéder aux premières réparations d’ici septembre.

Un exemple concret de cette réalité sordide, c'est l'explosion des cas de violences sexuelles, mois après mois, semaines après semaines, jour après jour, dans les sites de déplacés autour de Goma.... Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire pour les Nations unies en RDC Pascal Mulegwa

