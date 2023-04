Tchad: la LTDH publie son rapport sur la répression des manifestations du 20 octobre 2022

Me Adoum Mahamat Boukar président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme tient dans les mains le rapport de son organisation sur les évènements du 20 octobre 2022, le 26/04 à N'Djamena © Carol Valade/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Six mois après la violente répression des manifestations du 20 octobre, la Ligue tchadienne des droits de l’homme et l’Organisation mondiale contre la torture ont publié mercredi leur rapport sur les événements. Plusieurs partis d’opposition avaient alors appelé à manifester, malgré l’interdiction des autorités, contre la prolongation de la transition et le maintien à sa tête de Mahamat Idriss Deby. Les ONG dressent un bilan de 218 morts, supérieur à celui de la Commission nationale des droits de l'homme qui dénombrait déjà 128 victimes et à celui du gouvernement qui n’en décompte que 73.