Burkina Faso: 33 militaires tués lors d'une attaque dans l'est du pays

Le gouvernement condamne « des actes ignobles et barbares » après l’attaque de Karma

Le 20 avril au matin, des hommes en uniformes militaires ont encerclé le village Karma avant de procéder à des assassinats de masse. Soixante civils ont été tués d’après le procureur, près d’une centaine selon des rescapés. Le gouvernement indique qu’il fera tout pour la manifestation de la vérité. C’est via un communiqué que les autorités burkinabè ont réagi. Un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo qui indique que « le gouvernement est particulièrement préoccupé par des informations faisant état de tueries dans des circonstances non élucidées de dizaines de personnes dans le village de Karma. » « Selon ces informations », précise le communiqué, « des populations ont été la cible d’hommes armés habillés dans des tenues des forces armées burkinabè qui auraient ainsi massacré et pillé les biens de paisibles habitants ». Les autorités qui condamnent fermement ces actes, indiquent suivre de « très près l’évolution de l’enquête ouverte par le procureur de Ouahigouya » et concluent en précisant : « le gouvernement rassure l’opinion nationale et internationale qu’il fera absolument tout ce qui relève de ces prérogatives pour la manifestation totale de la vérité dans ce drame ».