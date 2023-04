Comment une mobilisation d’Algériens binationaux a permis au pays de récupérer un précieux manuscrit

Début avril 2023, l’Algérie a pu récupérer un manuscrit islamique datant du XVIIe siècle et qui avait été saisi par les autorités coloniales françaises en 1842. Un document qui devait être mis aux enchères en France. Mais une mobilisation de binationaux algériens en a décidé autrement. Explications.

C’est un pas de plus dans la restitution de son patrimoine : l'Algérie a récupéré début avril 2023 un manuscrit islamique datant du XVIIe siècle.

Ce document avait été saisi par les autorités coloniales françaises en 1842, après une attaque de l'armée françaises dans les montagnes d'Ouarsenis. Une attaque dirigée contre l'émir Abdelkader, figure de la résistance anticoloniale aujourd'hui érigée en héros national.

Le 5 avril, dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères s’était félicité de cette restitution. D'autant que le manuscrit était initialement destiné à être vendu aux enchères en France.

Mobilisation et cagnotte en ligne

C'est sur la toile que la mobilisation pour récupérer ce manuscrit avait débuté. Tout était parti d'une annonce de vente aux enchères, postée par la maison Ruellan Auction. Plusieurs membres de la diaspora, principalement des jeunes binationaux, s’étaient alors organisés : ils ont sollicité la maison de vente, le consulat le plus proche, celui de Nantes dans l'ouest de la France, et les pouvoirs publics algériens.

Certains ont même lancé une cagnotte en ligne, pour tenter de racheter le document, au cas où il serait impossible d'empêcher sa mise en vente.

Leurs efforts ont payé, puisque la vente a finalement été annulée et le document est désormais entre les mains des autorités algériennes. Alger salue un « élan nationaliste qui honore les membres de [la] communauté [algérienne] à l'étranger ».

Le ministère des Affaires étrangères y voit un « haut sentiment de patriotisme », signe d'un « attachement à l'histoire » de l'Algérie et « à l'héritage [des] grands ancêtres ». Il souligne également la « rareté » de ce manuscrit, qu’il juge « d'une grande valeur historique » et « symbolique ».

« Ce manuscrit est important pour l’ensemble des Algériens »

« Ce manuscrit est important pour l’ensemble des Algériens, déjà parce qu’il appartient, et il a appartenu, à l’émir Abdelkader qui est la figure tutélaire de l’Algérie moderne, confirme Harrys Brikh, représentant de l'Union algérienne, un collectif actif sur les réseaux sociaux, qui s'est mobilisé pour la restitution de ce document. Il est le père de la nation algérienne. C’est un grand héros pour tous les Algériens, un grand résistant, un grand homme, croyant, farouchement attaché aux bons traitements des prisonniers, un homme exemplaire pour tous les Algériens où qu’ils se trouvent de par le monde. »

Harrys Brikh poursuit : « C’est un manuscrit qui est écrit en langue arabe. Il est l’œuvre de Al-Hadi Abu Srour Ibn Abd al-Rahman al-Abbadi al-Shafi'i qui vient du Caire. Et le contenu en lui-même, les autorités vont pouvoir l’examiner de manière plus concrète. Il va être donné à des historiens algériens. Il va avoir sa place dans un musée. Nous, en tant que diaspora algérienne, nous avions vocation à récupérer ce manuscrit et nous avons œuvré pour cela, parce que justement, parce que comme je vous le disais, il a appartenu au père de la nation algérienne. Souvent, on pense que les jeunes ne sont pas attachés au patrimoine. Les jeunes Algériens sont très attachés au patrimoine historique de l’Algérie ».

Sollicitée, la maison de vente Ruellan Auction n'a, de son côté, pas souhaité commenter cette restitution.

À noter qu'elle intervient alors que le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, doit effectuer une visite d'État en France en juin. Une visite qui était initialement prévue en mai.

