Mali: bataille de propagande entre le groupe jihadiste Jnim et le groupe paramilitaire Wagner

Alors que le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim, lié à al-Qaïda), affirme avoir tué des mercenaires russes lors de l’attaque de Sévaré, le 22 avril dernier, Evgueni Prigojine s’est exprimé sur les réseaux sociaux et via son service de presse pour démentir toute perte.

« Au Mali, l’État islamique et al-Qaïda se sont associés pour lutter contre Wagner. » Si cette affirmation, sur son compte Telegram, d’Evgueni Prigojine est pour le moins approximative, puisque que les deux organisations jihadistes rivales se livrent une guerre sans merci dans le nord du Mali, son principal enseignement est la nouvelle confirmation, par son fondateur et dirigeant, de l’activité du groupe Wagner dans le pays. Et ce alors que depuis près d’un an et demi, les autorités maliennes de transition ne reconnaissent que la présence d’« instructeurs russes » et nient leur présence sur le terrain lors des opérations de l’armée nationale.

Le 22 avril 2023, l’attaque terroriste du camp militaire et de l’aéroport de Sévaré avait fait 13 morts, dont trois soldats, et une soixantaine de blessés, selon le bilan officiel malien. L'attaque avait été revendiquée trois jours plus tard par le Jnim, lié à al-Qaïda. Le groupe jihadiste affirme quant à lui avoir tué ou blessé « des dizaines » de « mercenaires russes du groupe Wagner » et de « soldats maliens ».

« Selon mes informations, personne n’a été blessé à Sévaré »

Interrogé mercredi sur cette attaque, le chef de Wagner, a répondu : « Selon mes informations, personne n’a été blessé à Sévaré. (…) Mais du côté des terroristes, d’après ce que je sais, les pertes sont élevées. L'armée malienne contrôle le Mali parfaitement. »

Les Forces armées maliennes (Fama) assurent avoir tué 28 terroristes au cours de leur riposte à Sévaré, le Jnim reconnaît, lui, avoir perdu 15 combattants. Autant de bilans et affirmations difficilement vérifiables de source indépendante, mais cette bataille de propagande a le mérite de clarifier, s’il en était encore besoin, l’identité des forces en présence.

