À l'aéroport de Ndjamena, les Tchadiens rapatriés du Soudan confient leur soulagement

Au 28 avril, le Tchad a évacué 221 de ses ressortissants du Soudan, selon l'Agence France-Presse. Certains des 131 Tchadiens arrivés la veille avec un premier vol ont confié leur soulagement à RFI. Reportage.

Avec notre correspondant à Ndjamena, Olivier Monodji

Il était 19h30, jeudi 27 avril, lorsqu'un premier avion transportant 131 Tchadiens a atterri à Ndjamena. À bord, une majorité des femmes et des enfants. Et à l'arrivée, beaucoup d'émotion et de joie. « L’État a mis des moyens à notre disposition et on n’a pas trouvé beaucoup de difficultés pour y arriver », glisse une première arrivante. « Je n’ai pas entendu les tirs. C’est ça qui m’a beaucoup soulagée », explique une autre.

Toutes les dispositions ont été prises pour permettre à ces Tchadiens de rentrer dans les meilleures conditions possibles, assure la ministre du Genre et de la solidarité, Amina Priscille Longoh : « Ils auront un appui pour leur permettre de repartir dans les familles d’accueil. Mais ceux qui n’auront pas de famille, nous prendrons des dispositions pour les recevoir. Et donc, une prise en charge adéquate est déjà sur place, mais aussi une prise en charge sanitaire parce qu’il y a des blessés. »

D’autres rapatriements vont très vite être organisés, ajoute son collègue de la Sécurité, Mahamat Charfadine Margui : « Un pont aérien a été mis en place depuis le Port-Soudan. Tous ceux qui sont restés là-bas doivent d’abord s’approcher du consulat pour se faire enregistrer. »

En tout, trois vols ont été prévus pour permettre aux ressortissants tchadiens, recensés par l’ambassade du Tchad à Khartoum, de rentrer au pays.

