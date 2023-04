Au Soudan, une trêve précaire et des difficultés d’approvisionnement pour la population

Le bâtiment du marché central de Khartoum "victime" des affrontements entre les généraux al-Burhan et Hemedti. REUTERS - MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

La trêve a été peu respectée encore ce vendredi au Soudan avec des tirs d'artillerie et des bombes aériennes sur Khartoum. La communauté internationale appelle à sa pleine mise en œuvre et à un accès humanitaire sans entrave, car la trêve devait notamment permettre de renflouer les stocks de nourriture, médicaments et eau. Mais, les services essentiels restent paralysés dans la capitale.