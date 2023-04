Côte d’Ivoire: le FPI livre sa liste de candidats pour les élections municipales et régionales

Après le RHDP et le PPA-CI, le Front populaire ivoirien, dirigé par Pascal Affi N’Guessan, a publié ce jeudi 27 avril la liste de ses candidats pour les élections municipales et régionales du 02 septembre. Ce parti d’opposition parvient à présenter des candidats sur quasiment tout le territoire, en incluant aussi, quelques candidatures féminines.

Avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

Le FPI présente 30 candidats sur 31 conseils régionaux que compte le pays ; et 194 candidats pour les 201 communes. À noter la présence de six têtes de listes féminines pour les régionales et 11 candidates pour les élections municipales.

Le FPI met en avant quelques têtes d’affiches incontournables : Pascal Affi N’Guessan brigue le conseil régional du Moronou. L’ancienne ministre Christine Adjobi affronte le président du Conseil économique et social dans le Sud-Comoé. Cette liste étant rendue publique, reste maintenant la délicate question des alliances.

En janvier, Pascal Affi N’Guessan a annoncé un accord pour les élections avec le RHDP, au pouvoir. Depuis, les tractations n’ont fait que s’allonger. Côté RHDP, certaines voix affichent une certaine frilosité. Mais au FPI, on reste confiant : « le principe d’alliance reste valable », assure Pascal Affi N’Guessan, qui soutient qu’un document actant cet accord devrait « prochainement » être signé.

Des discussions devraient ensuite avoir lieu pour affiner les listes publiées ces derniers jours par les deux partis : « cela va se faire au cas par cas, explique une militante du FPI, c’est-à-dire localité par localité, selon les réalités du terrain ».

