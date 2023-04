Cameroun: des téléphones de consommateurs en «mode avion» pour dénoncer les tarifs des opérateurs

Au Cameroun, depuis le 24 avril 2023, des consommateurs mettent leurs téléphones mobiles sur mode avion chaque jour, entre 12h et 14h, en guise de protestation. L'objectif est de pousser les opérateurs à baisser les coûts pratiqués et améliorer la qualité des services.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe Essomba

Après la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso en Afrique de l'Ouest, le boycott des entreprises de téléphonie gagne aussi le Cameroun. Depuis le 24 avril 2023, les consommateurs des produits de ces entreprises observent une grève symbolique, en activant le mode avion de leurs téléphones, entre 12h et 14h.

Un mode pendant lequel le téléphone ne peut émettre ou recevoir un appel, encore moins se connecter à quelque réseau internet. Objectifs : faire baisser les coûts appliqués à la clientèle et améliorer la qualité des services.

Ainsi, Joseph, jeune entrepreneur basé à Yaoundé, ne s’est pas fait prier pour rejoindre le mouvement : « C’est un mouvement qui a été lancé. Bien entendu, je ne sais pas l’impact que ça peut avoir, mais j’adhère d’abord. Je suis donc en mode avion entre 12h et 14h. »

« Nous allons continuer de maintenir la pression »

L’acte n’a rien d’anodin ou de fantaisiste, il exprime ici pour des milliers d’autres Camerounais une certaine exaspération face aux coûts et la qualité des services offerts par les entreprises de téléphonie mobile, comme l’explique le docteur David Eboutou, initiateur de ce boycott. « À travers le mouvement mode avion, nous dénonçons globalement la cherté des services, c’est-à-dire le coût extrêmement élevé des data, des frais téléphoniques qui sont à tout point de vue surréalistes, la mauvaise qualité des prestations, la quasi-inexistence d’un service après-vente opérationnel », lance-t-il.

En écho à cette grève, le gouvernement a réuni ce 27 avril 2023 pour une séance de travail tous les opérateurs de téléphonie mobile et l’organe de régulateur du secteur. Mais pour David Eboutou, le mot d’ordre de grève ne pourra être levé qu’à l’aune de l’appréciation par chacun des consommateurs d’une amélioration significative de la qualité des services et la baisse de coûts dans son téléphone : « Nous allons continuer de maintenir la pression et attendre de ressentir les résultats dans les téléphones, au-delà des concertations qui sont annoncées ici et là. Il n’y a que le consommateur qui, lui, attend de voir le changement à partir de son téléphone. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne