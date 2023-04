Mauritanie: démarrage de la campagne pour les élections législatives, régionales et municipales

L'Assemblée nationale de Mauritanie, à Nouakchott. (Illustration). © RFI / Steven Jambot

RFI

La campagne pour les élections législatives régionales et municipales qui auront lieu le 13 mai prochain, démarrent ce vendredi 28 avril. Vingt-cinq partis sont en lice. Un premier test pour le parti El Insaf du président Mohamed Ould Cheir Ghazouani, à un an de l’élection présidentielle. C’est aussi l’occasion pour la Commission nationale indépendante de tester un mode de scrutin qui se veut plus représentatif encore que les autres années.