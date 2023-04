Afrique du Sud: polémique autour des vacances tapageuses du président des Emirats arabes unis

Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats arabes unis. (Illustrations). AFP - ABDULLA AL-NEYADI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La visite du président des Émirats arabes unis ne passe pas inaperçue en Afrique du Sud. Mohammed Ben Zayed Al Nahyane a rejoint sa réserve naturelle privée dans la province du Cap Oriental avec 500 convives. Et plutôt que d'atterrir dans un aéroport international de la région, l'émir d'Abu Dhabi et sa cour ont atterri sur un aérodrome utilisé par l'armée et la police. Un privilège crée la polémique.