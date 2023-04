Pays-Bas: un géniteur en série interdit de don de sperme

Un tribunal néerlandais a interdit vendredi à un « donneur en masse », géniteur d'au moins 550 enfants, de donner son sperme à de futurs parents. Il risque une amende de 100 000 euros en cas de nouveau don. La plainte est venue d’une mère et de la fondation Donorkind, « enfant de donneur ».

Il a donné naissance à, au moins, 550 enfants depuis 2007, un record sans doute. Jonathan M, 41 ans, s’était vanté devant le tribunal d’avoir initié un nouveau concept : ses dons de sperme, avait-il expliqué en première audience dans une salle archi comble, étaient un « service avec valeur ajoutée ». L’homme avait même un site sur lequel ses enfants biologiques pouvaient entrer en contact avec lui ou les uns avec les autres, selon le quotidien NL Times. Il se disait aussi disponible pour se rendre aux naissances ou encore aux remises de diplôme.

Les plaignants dénoncent une tromperie. Jonathan M avait assuré à une mère lorsqu'elle a eu recours à un don en 2018, qu’il respecterait la loi. Cette dernière limite le nombre de procréations à 25 enfants pour un même donneur pour éviter les risques de consanguinité et d’inceste (en France ce nombre est fixé à 10). Or, depuis 2007, l’homme a engendré entre 550 et 600 enfants, dans plusieurs pays.

Les juges ont estimé jeudi que le risque de voir les enfants souffrir de problèmes psychologiques liés à leur identité et à la peur de l’inceste était plausible, et a interdit à Jonathan M de poursuivre ses dons en série.

