RDC: les emplois fictifs « coûtent » 800 millions de dollars annuels au pays

Jules Alingete-Key, inspecteur général des finances de la RDC. (Illustration). Pascal Mulegwa/RFI

Texte par : RFI

La RD Congo perd chaque mois près de 65 millions de dollars américains en rémunérant des fictifs, des doublons et des faux agents dans le fichier de paie des agents et fonctionnaires de l’État. Ce qui ferait près de 800 millions l’an. C’est une révélation de la redoutable Inspection générale des finances (IGF) qui a passé 1 an en train d’enquêter sur le 1 462 757 agents et fonctionnaires qui sont pris en charge dans le budget de l’État.