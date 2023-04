Sénégal: neuf tirailleurs retrouvent définitivement leur terre natale

Des anciens combattants sénégalais ont reçu des récompenses de la part du président sénégalais au palais présidentiel de Dakar, le 28 avril 2023. © GUY PETERSON / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ce vendredi 28 avril, les neuf tirailleurs sénégalais de retour définitivement chez eux sont bien arrivés au Sénégal. Une journée et un voyage éprouvant pour ces vétérans qui ont participé à de nombreuses guerres de décolonisation, notamment en Indochine et en Algérie. Un moment historique aussi pour ces derniers tirailleurs, âgés de plus de 90 ans, qui ont reçu un accueil républicain des autorités sénégalaises.