Les neuf tirailleurs de retour au Sénégal reçus par l'ambassade de France

L'agenda est encore bien chargé pour les neuf tirailleurs sénégalais de retour définitivement chez eux. Les cérémonies se sont poursuivies samedi 29 avril 2023 dans les jardins de la résidence de l’ambassadeur de France à Dakar.

Avec notre envoyée spéciale à Dakar, Sylvie Koffi

Les valises à peine vidées, les voilà encore sur tous les fronts. Après la présidence du Sénégal, ils sont les invités d’honneur de l’ambassadeur de France à Dakar. Ces neuf tirailleurs très âgés, qui ont combattu pour la France notamment en Indochine et en Algérie, sont arrivés vendredi au Sénégal pour finir sereinement leur vie, après une longue bataille avec l'administration française pour faire reconnaître leurs « sacrifices ». Une mesure dérogatoire décidée par le gouvernement français va leur permettre de vivre en permanence au Sénégal sans perdre leur allocation minimum vieillesse de 950 euros par mois.

Ils ne sont plus seuls. Leurs familles font rempart autour d’eux et ne les quittent plus. Gorgui Mbodji est heureux et souriant. « C’est ma fille, c’est mon enfant. Tout le monde est venu à ma rencontre et je suis très heureux, s'exclame l'ancien tirailleur. Je suis très content. Il y a mes petits-fils qui sont dans ma maison. Je suis très pressé de les voir. »

Sa fille est présente, mais aussi son petit-fils, Wali Mbodji, étudiant de 22 ans. « La France aujourd’hui a décidé qu’ils soient là, qu’ils reviennent dans leurs familles et ils continuent de recevoir leur pension. C’est une bonne chose, vraiment. On ne peut que saluer l’action, affirme le jeune homme. Ça a été dur d’être là-bas et de laisser leur famille ici, quand ils étaient en Indochine par exemple. C’est un exemple pour la jeunesse sénégalaise d’encourager la jeunesse à aimer leur pays. C’est une vraie fierté ».

« Ce lot de tragédies qu’on retrouve à travers le vécu de ces hommes »

Parmi les 400 invités, l'historienne et militante Penda Mbow est venue rendre hommage à ces vaillants guerriers, lors de la cérémonie à l'ambassade. Si elle se dit satisfaite du retour de ces anciens combattants, elle reste toutefois « un peu perplexe » : « Je réfléchis sur cette relation commune entre le Sénégal, l’Afrique et la France, l’ancienne puissance colonisatrice, avec tout ce lot de tragédies qu’on retrouve à travers le vécu de ces hommes [...]. Aujourd’hui, je crois que ce retour doit être une étape décisive dans la reconstitution de la mémoire, ce que d’aucuns appellent notre mémoire commune ».

Dans quelques jours, ces tirailleurs vont pour la plupart quitter la capitale Dakar pour rejoindre les villages où ils sont nés.

