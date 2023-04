Madagascar: une tribune de la Banque mondiale sur les racines de la pauvreté

Vue aérienne de la capitale malgache Antananarivo. AFP - RIJASOLO

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les représentantes de la Banque mondiale et de l'International Finance Corporation (IFC), une filière de la Banque mondiale dont le but est de promouvoir le développement économique, viennent de publier une tribune intitulée « Pourquoi la pauvreté persiste-t-elle à Madagascar et comment briser le cercle vicieux ? »