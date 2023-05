REPORTAGE

Le Tchad sécurise sa frontière avec le Soudan tout en laissant passer les réfugiés

Le général de division Ousman Bahar Mahamat Itno, coordinateur des zones opérationnelles à l'Est du Tchad et commandant de la force mixte Tchad-Soudan dirige une patrouille à la frontière soudanaise le 31 avril 2023. © Carol Valade/RFI

Au Tchad, depuis le début du conflit au Soudan voisin, les autorités ont décidé de fermer leur frontière tout en laissant passer les civils qui cherchent à fuir les combats. Déjà plus de 20 000 d’entre eux se trouvent dans le village frontalier de Koufroun, selon le HCR. L’armée tchadienne s’est aussitôt déployée pour sécuriser la frontière longue de plus de 1 300 km, un véritable défi dans une zone aussi vaste et désertique.