Le Togo démarre ses opérations de recensement électoral en vue des législatives

Le Togo se prépare pour organiser dans les prochains mois des élections législatives et régionales. Aucune date n’est encore annoncée pour ces échéances, mais la commission électorale nationale indépendante se prépare. Depuis samedi, le recensement électoral a commencé dans les communes de la zone 1, la première des 3 zones du Togo.

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Dogbe

La zone 1 englobe essentiellement les communes de la région maritime. Les opérations doivent y durer huit jours. Toutes les personnes des deux sexes âgées de 18 ans et jouissant de leurs droits civiques peuvent se faire enrôler. À Lomé et ses environs, l’opération a commencé avec quelques difficultés samedi, à cause d’un retard pris dans l’acheminement du matériel de recensement, un problème finalement réglé.

Mais les ordinateurs tombent en panne régulièrement, a constaté un membre de l’association Nubueke de la société civile, ce qui occasionne des lenteurs.

Dès samedi soir, après la première journée d’enrôlement, la dynamique pour la majorité du peuple a énuméré plusieurs griefs. Dont le retard d’acheminement des matériels et le mauvais fonctionnement des machines. Elle demande à la Céni de commencer par envisager la possibilité de la prolongation de la période prévue pour les opérations de recensement dans cette zone 1, qui doivent se terminer samedi prochain.

