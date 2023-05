Mali: le festival Théâtre des réalités mêle racines du passé et contexte politico-sécuritaire actuel

Le festival international Théâtre des réalités se tient pour une semaine au Mali. La ville de Sikasso, dans le sud-est du pays, accueille la seizième édition de cet événement qui a fait le choix cette année de mêler racines du passé et contexte politico-sécuritaire actuel.

Publicité Lire la suite

Au programme du festival Théâtre des réalités 2023, des concerts, des conférences, des parades de marionnettes, et une quinzaine de représentations : danse, cirque et surtout pièces de théâtre. Le thème choisi cette année : « Crier ses racines. »

Daouda Cissé est membre de l’association Acte 7, qui organise le festival : « Créer ses racines, c’est faire appel à ses ancêtres, faire appel au passé, donc réfléchir au passé pour préparer le présent et avoir un futur radieux. C’est un peu la raison pour laquelle nous avons choisi beaucoup de compagnies théâtrales qui vont faire des danses de la mort, des pièces de théâtre qui parlent du passé. Donc, nous rappeler un peu qui nous sommes pour que nous n’oubliions pas d’où nous venons ».

« Une conférence qui va parler de la situation sécuritaire et également d’élections apaisées »

Le festival « Théâtre des réalités » accueille des compagnies maliennes, burkinabè, ivoiriennes, nigériennes ou encore guinéennes. Mais cette année, aucune compagnie européenne en raison du contexte politique et sécuritaire. Un contexte qui figure également au programme du festival. Daouda Cissé : « Au cœur du festival, nous allons présenter une conférence qui va parler de la situation sécuritaire et également d’élections apaisées. Nous pensons que, pour plus de sensibilisation, la voix la plus sainte serait la voix du théâtre. Si nous présentons des pièces de théâtre qui vont beaucoup parler de la situation sécuritaire, du terrorisme, et ainsi de suite, les gens comprendront mieux. C’est la raison pour laquelle il y a beaucoup de pièces qui vont parler de ça. »

Le festival Théâtre des réalités se tient au stade municipal de Sikasso jusqu’à la fin de la semaine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne