Éthiopie: six mois après l’accord de paix au Tigré, d'importants défis persistent

La statue d'Alula Aba Nega, général éthiopien du Tigré, devant l'aéroport de Mekele, capital de la région du Tigré en Éthiopie, le 25 juin 2021. AFP - YASUYOSHI CHIBA

RFI

Il y a six mois jour pour jour, l'Éthiopie vivait un tournant avec la signature de l'accord de paix, le 2 novembre 2022, entre le gouvernement éthiopien et les autorités du Tigré qui devait mettre un terme à presque deux ans de guerre, l'une « des plus meurtrières au monde », selon Amnesty International. Que sait-on aujourd’hui de sa mise en œuvre ?