RDC: fin du pont aérien humanitaire de l'Union européenne pour Goma

Au total, sept avions, envoyés par l'Union européenne, ont acheminé près de 260 tonnes de fournitures vers Goma, en RDC. © RFI/Paulina Zidi

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Union européenne met fin au pont aérien humanitaire qu’elle avait lancé début mars pour acheminer du matériel à Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). La région fait face depuis plus d’un an à un conflit entre l’armée et la rébellion du M23. C’était pour répondre à l’urgence humanitaire que l’Union européenne avait annoncé la mise en place de ce pont, qui a comptabilisé sept vols de fret.