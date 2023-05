Centrafrique: le parti d'opposition BRDC veut boycotter les prochaines élections municipales

Les leaders du Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC) ont animé mardi 2 mai 2023 un point-presse à Bangui. Face aux journalistes, ils ont abordé notamment les prochaines élections municipales et la question sécuritaire.

Avec notre correspondant à Bangui, Rolf Steve Domia-Leu

D'entrée de jeu, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC) se désengage des élections municipales à venir et fixe des conditions.

« Nous n’irons plus jamais à des élections alibis, affirme Crépin Mboli-Goumba est coordonnateur du BRDC. Les élections, on ne les fait pas par coquetterie, c’est d’abord un devoir démocratique. L’indépendance de l’ANE [Autorité nationale des élections, NDLR], la légitimité de la Cour constitutionnelle, la représentation des partis politiques de l’opposition dans les différentes déclinaisons de l’organe qui sera en charge de l’organisation de ces élections-là, et nous disons que ces prérequis ne sont pas encore satisfaits. »

Renforcer la sécurité à la frontière avec le Soudan

Le BRDC demande au gouvernement de renforcer la sécurité à la frontière centrafricano-soudanaise. Selon Martin Ziguelé, son porte-parole, les autorités de Bangui sont mieux protégées que les frontières de la RCA : « Il y a des localités en Centrafrique, au moment où je vous parle, où il n’y a ni préfet, ni sous-préfet, ni commandant de brigade, ni commissaire de police, personne ! La sécurité en Centrafrique se résume à la sécurité des trois ou quatre plus hautes personnalités de l’État. Et vous arrivez, les petits qu’on met à la frontière, quatre à cinq dans les postes, ils n’ont rien. »

Le BRDC projette d'organiser dans les prochains jours des manifestations pacifiques à Bangui. De son côté, le gouvernement centrafricain poursuit ses différents chantiers. Les élections municipales auront lieu cette année et des moyens militaires continuent d'être déployés dans des zones en détresse.

